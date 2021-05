Sora – M5S, Pd e “Si può fare”: un altro passo verso la nascita di una coalizione

In vista delle elezioni comunali si stanno intensificando i rapporti tra il M5S Sora, il PD Circolo di Sora e il gruppo civico “Si può fare”. Ieri è stato sottoscritto dalle componenti politiche e dalla componente civica un documento di intenti, che rappresenta un importante passo verso la nascita della coalizione, che avrà l’impegno di garantire, nel prosieguo, un’evidente, forte e sostanziale discontinuità e un progetto per la città di Sora di cambiamento e rinascita. La costituenda coalizione è aperta al contributo ad alla partecipazione delle altre forze politiche e civiche che si riconoscono nei valori e nel progetto politico-amministrativo e programmatico che si vuole realizzare.Un ulteriore passo sarà quello di costituire Tavoli Tematici e Progettuali congiunti e comuni, nonché di costituire un gruppo di lavoro per la redazione del programma amministrativo del Candidato Sindaco e dell’intera costituenda coalizione.

Comunicato stampa M5S Sora – PD Circolo di Sora Gruppo Civico “Si può fare”

