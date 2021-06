Sora – M5S, PD e Gruppo “#SiPuòFare”: partono i tavoli di lavoro

Come già annunciato durante la scorsa settimana, la Coalizione costituita dal M5S Sora – PD Sora e Gruppo “#SiPuòFare”, facendo seguito alle riunioni intercorse fra le compagini politiche e civiche di cui si compone, è pronta a partire con i tavoli tematici che saranno propedeutici alla formulazione e stesura del programma elettorale. Dopo un confronto costruttivo e funzionale all’individuazione delle tematiche che saranno oggetto dei tavoli, si è deciso di strutturare i medesimi nella seguente maniera: 1) Salute, sanità, politiche sociali, scolastiche e formative; 2) Ambiente, opere pubbliche e urbanistica sostenibile; 3) Bilancio, Organizzazione comunale e PNRR; 4) Lavoro e attività produttive, politiche intercomunali e innovazione; 5) Cultura, arte e spettacolo, turismo e sport, politiche giovanili e pari opportunità.

La Coalizione sottolinea come la formazione di questi tavoli di lavoro sia stata elaborata al fine di garantire, oltre che una copertura integrale dei settori di interesse affini all’attività amministrativa comunale, anche il mantenimento di una stretta attinenza riguardo le problematiche e le istanze più volte lamentate e fatte presenti dai cittadini, in maniera da poter presentare alla città di Sora un programma dettagliato, concreto e adeguato alle necessità più volte manifestate. Non sarà il solito libro dei sogni ma un documento la cui attuazione sarà mossa da criteri di pragmaticità amministrativa, che guardi in maniera accorta e scrupolosa alla gestione degli interessi della Comunità.

La Coalizione, in virtù di quanto fatto presente, invita nuovamente tutti i cittadini sorani, le associazioni di categoria, le associazioni locali e chiunque voglia sostenere questo nuovo ed ambizioso progetto politico-amministrativo, a partecipare attivamente ai lavori dei tavoli.

Comunicato stampa

Movimento 5 Stelle Sora

Partito Democratico Sora

Gruppo civico “#SiPuòFare”