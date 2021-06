Sora, M5S: “Incoronata, problemi con la fornitura di acqua”

Molto spesso e, in particolare ad ogni inizio della bella stagione, gli attivisti del M5S Sora, in seguito ad appelli e segnalazioni dei cittadini, hanno sollecitato l’amministrazione comunale a prendere dei provvedimenti per risolvere finalmente l’antico problema della carenza d’acqua nel quartiere dell’Incoronata e in tutta la zona della Selva.

Quest’anno, con la pandemia ancora in atto, anche se in fase discendente, il problema sta creando disagi ancora maggiori rispetto al solito: il servizio è assolutamente irregolare, l’acqua arriva a fasce orarie non fisse e viene tolta e ripristinata dalla sera alla mattina o dal pomeriggio alla sera senza alcuna comunicazione da parte di Acea.

Per tali motivi i residenti – sottolinea Valeria di Folco – non riescono nemmeno ad organizzarsi per l’approvvigionamento: molte famiglie si sono munite di autoclavi o cisterne per cercare di attenuare i disagi, ma spesso anche queste rimangono vuote per l’irregolarità e l’esiguità del flusso idrico protratte per molto tempo.

In questi quartieri i problemi legati al servizio idrico sembrerebbero presentarsi con una certa regolarità ogni anno, dall’inizio della bella stagione fino all’inizio dell’autunno.

Il M5S Sora invita nuovamente Sindaco a fare qualcosa per risolvere questa situazione, ad esempio procedendo a sollecitare il gestore idrico ad intervenire una volta per tutte per ripristinare la regolarità del servizio e a farsi fornire i dovuti chiarimenti sui motivi per i quali si sono verificati i disagi.

I cittadini della Selva non possono essere di serie A solo in prossimità delle elezioni e diventare poi di serie B per i successivi cinque anni.

Comunicato stampa a firma dell’’attivista del M5S Sora Valeria Di Folco