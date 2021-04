Sora, M5S: “Contenzioso da 367.125,39 € tra Soc. Ambiente e Comune, i cittadini rischiano di rimetterci?”

In questi giorni il M5S Sora ha depositato un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco De Donatis per fare chiarezza su un contenzioso legale, del valore di 367.125,39 €, tra il Comune e la Società Ambiente.

Il primo aspetto sul quale riflettere è che la Società Ambiente Spa era una società partecipata del Comune al 51% ora, invece, la Società nella nuova denominazione “Ambiente e salute” appartiene al 100% al Comune che è l’unico socio. Quindi si può affermare che l’Ente, di fatto, è in causa contro se stesso. Da questo punto di vista, pertanto, sarebbe interessante conoscere i motivi che hanno portato alla nascita del contenzioso ed infatti nell’interrogazione vi è un quesito specifico al riguardo

Un secondo aspetto, non meno paradossale, è capire cosa potrà succedere all’esito del giudizio. Ad esempio, l’Ente potrebbe soccombere in giudizio e “perdere” i 367.125,39 €, ma in caso contrario non sarebbero comunque tutte rose e fiori, infatti se la Società Ambiente e Salute dovesse “perdere” è probabile che ci possa essere una ripercussione sul suo bilancio in conseguenza del quale il Comune in qualità di socio unico potrebbe non ricevere utili ovvero essere chiamato a far fronte ad un’eventuale perdita societaria.

Considerato che in ultima analisi si parla sempre di soldi pubblici, l’auspicio – come sempre – è che a farne le spese non siano ancora una volta i cittadini.

Infine, sia consentita un’ultima considerazione. Se il Comune è l’unico socio dell’Ambiente e Salute riuscirà – tramite l’Amministrazione De Donatis – a trovare un accordo transattivo con la controparte, vale a dire, lo stesso Comune? Difficile credere che non si riesca a trovare un accordo con se stessi. Non sembra un davvero un’impresa impossibile!

Purtroppo, oggi, invece è difficile immaginare che – soprattutto in questa fase politica, in cui ha manifestato tanti problemi – la litigiosa maggioranza guidata dal Sindaco De Donatis sia in grado di risolvere la vicenda. In questi anni la questione poteva essere affrontata e risolta, quindi sorge una domanda: è mancata la volontà politica per affrontare la vicenda?

Comunicato stampa a firma del Portavoce M5S Sora Fabrizio Pintori