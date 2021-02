Sora, M5S: “Concessione immobili comunali: cercasi competenza e trasparenza”

In questi giorni il M5S Sora ha depositato un’interrogazione urgente per fare chiarezza sulla recente concessione di tre immobili di proprietà comunale – quindi iscritti al Patrimonio dell’Ente – disposta dalla Giunta con delle delibere di inizio febbraio.

In base al vigente “Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo di immobili” prima di procedere alla loro assegnazione è necessario richiedere il parere alla competente Commissione Consiliare. Quindi considerato che l’oggetto è la concessione/assegnazione a terzi di beni del patrimonio del Comune, chiunque si sarebbe aspettato che venisse richiesto il parere della Commissione Consiliare Bilancio e Patrimonio, invece niente di tutto ciò. Infatti, il parere è stato chiesto alla 2° Commissione Consiliare che è competente per tutt’altre materie quali l’urbanistica, i lavori pubblici, l’edilizia, la tutela del suolo e dell’ambiente, la viabilità, trasporti e Polizia Municipale.

Si tratta di una svista a dir poco grossolana. Un errore del genere sarebbe stato inammissibile all’insediamento dell’Amministrazione, figurarsi ora che la compagine guidata dal Sindaco De Donatis ha maturato quasi cinque anni di esperienza. Certamente un simile caso solleva molti dubbi sulla qualità dell’azione amministrativa e la competenza degli amministratori. Nessuno si è accorto dell’errore né la Giunta Comunale né i membri della 2°Commissione Consiliare.

Infine, per avere un quadro completo della situazione il M5S Sora ha chiesto vie brevi copia del verbale della seduta della 2°Commissione Consiliare del 25 gennaio scorso, durante la quale venne espresso il parere per l’assegnazione degli immobili. Purtroppo alla data odierna il verbale non è stato ancora messo disposizione del M5S Sora. Ancora una volta si deve constatare che l’operato dell’Amministrazione De Donatis non brilla certo per trasparenza.

Fabrizio Pintori