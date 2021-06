Sora, M5S: “C’è il verde urbano e poi c’è il putting green!”

Così di primo acchito sembrava una buona notizia il fatto che mercoledì 26 maggio 2021 con una determina il Settore Patrimonio del Comune di Sora stanziava la somma di 8.860 euro per la manutenzione del verde pubblico di cui la nostra città aveva proprio bisogno. Però scendendo nei particolari – fa notare l’attivista del M5S Sergio Maciocia – ci si accorgeva presto che quella somma era destinata unicamente alla cura del verde in Piazza XIII Gennaio per permettere la messa in posa dello stesso a causa di uno strato calcareo che doveva essere rimosso perché responsabile del mancato attecchimento del verde (così recitava la determina). Ora una domanda sorge spontanea: ma è stato giusto destinare quella somma esclusivamente per sistemare il verde del nuovo giardino pubblico sorto nel quartiere Napoli oppure sarebbe stato più logico considerare le varie criticità che costellano la nostra città dove i pedoni sono costretti a pericolosi slalom per evitare dei veri e propri muri di verde incolto che rendono anche i marciapiedi inagibili?

Probabilmente in questa occasione si è fatto due “ verdi “ e 2 misure!

Comunicato stampa a firma dell’Attivista del M5S Sergio Maciocia

Correlati