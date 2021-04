Sora, M5S: “Bollette della Conca, rivedere il Piano di classifica e nel frattempo sospendere o annullare le bollette”

In queste settimane molti cittadini hanno ricevuto la brutta sorpresa dell’aumento delle bollette della Conca. Purtroppo, si tratta di aumenti considerevoli che hanno generato un elevato malcontento, soprattutto in considerazione del prolungato periodo di crisi economica accentato ulteriormente dalla pandemia.

Come è noto i Consorzi sono commissariati e dove la politica è assente il posto viene occupato dalla burocrazia e quest’ultima si limita al compito di far quadrare il bilancio.

Uno dei motivi del malcontento è dovuto al fatto che molte utenze che decenni fa si trovavano in zone agricole al giorno d’oggi, con lo sviluppo della città, sono ormai ubicate in una zona urbana e di fatto non usufruiscono dei servizi della Conca. Quindi le bollette vengono recapitate in base ad una situazione risalente nel tempo e che non corrisponde più allo stato dei luoghi attuale. In altre parole, se un fabbricato ricade all’interno di un determinato foglio catastale sarà soggetto al pagamento della Conca. Al riguardo, sarebbe pertanto urgente procedere alla revisione del “Piano di classifica per il riparto degli oneri”. Infatti, da una ricerca web risulta – se non si erra – che l’ultimo aggiornamento del piano risale al settembre del 1999, ventidue anni fa! Questo fatto potrebbe essere uno dei motivi, se non il principale, che causa l’emissione di bollette anche per chi non riceve alcun beneficio dalla presenza della Conca ingenerando, insieme agli aumenti tariffari, il malcontento dei cittadini.

Il M5S Sora si rivolgerà ai vari livelli istituzionali per farli attivare e giungere così alla rapida revisione del “Piano di Classifica” e, nelle more del citato aggiornamento, per chiedere la sospensione ovvero l’annullamento delle bollette inviate. In tal modo, si potrebbe giungere ad un aggiornamento dell’elenco delle utenze, cancellando coloro che non si avvalgono di nessun servizio.

Comunicato stampa a firma del Portavoce Fabrizio Pintori