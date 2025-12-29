Sora, lutto in città: scomparso Marcello Tatangelo all’età di 59 anni

La comunità di Sora si stringe nel dolore per la scomparsa di Marcello Tatangelo, avvenuta il 29 dicembre 2025 presso la propria abitazione in Via Portella n. 1, all’età di 59 anni.

A darne il triste annuncio sono il figlio Dony, la compagna, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti, profondamente colpiti dalla perdita di una figura amata e stimata nell’ambito familiare e affettivo.

Le esequie si terranno martedì 30 dicembre 2025 alle ore 15:00 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Porta del Cielo. Al termine della cerimonia religiosa seguirà l’accompagnamento al cimitero di Sora. La famiglia, nel ringraziare quanti prenderanno parte al dolore, ha disposto la dispensa dai fiori.

La notizia della scomparsa di Marcello Tatangelo ha suscitato commozione e cordoglio nella comunità locale, dove era conosciuto per il suo carattere genuino e la sua vicinanza ai propri affetti.

LiriTV, unendosi al dolore della famiglia, esprime le più sentite condoglianze al figlio Dony, alla compagna e a tutti i familiari, manifestando loro vicinanza e partecipazione in questo momento di grande tristezza.

La redazione si unisce al cordoglio di amici e conoscenti che in queste ore stanno esprimendo messaggi di affetto e solidarietà alla famiglia Tatangelo.

