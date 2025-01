Lunedì 13 gennaio 2025 ricorre il 110° Anniversario del terribile sisma della Marsica che, il 13 gennaio 1915, devastò anche la città di Sora.Alle ore 10.00, il Sindaco Luca Di Stefano apporrà un cuscino floreale alla lapide in ricordo delle vittime del terremoto, posta sulla facciata del Palazzo Municipale, in Corso Volsci, 111.A seguire un momento di raccoglimento presso il Monumento in Piazza Santa Restituta.

