Sora – Luci accese e sportelli chiusi: polemica sul Centro Impiego

Alcuni nostri lettori, ci hanno segnalato che negli uffici del Centro dell’ Impiego di Sora, le luci restano accese per tutta la notte, nonostante gli sportelli siano chiusi al pubblico da mesi. Un fatto da molti ritenuto increscioso, visto anche il caro bollette determinato dal conflitto Russia-Ucraina, con la conseguente crisi energetica che non poco sta incidendo sull’ economia delle famiglie italiane. Da quanto ci viene detto, l’ episodio si ripete più volte, ed i contribuenti si lamentano perché, come ogni ufficio pubblico, le spese sostenute dall’ ufficio stesso, ricadono pesantemente sulle tasche dei cittadini.

