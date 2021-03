Sora, Luca Di Stefano:”si utilizzi la caserma dell’esercito per la vaccinazione Covid 19″

“Nelle prossime settimane ci sarà in tutta Italia una vaccinazione di massa importante e anche noi dobbiamo farci trovare pronti. Sora rappresenta un centro nevralgico e un punto di riferimento per tutta la Valle del Liri e la Valle di Comino. Dunque ci sarà bisogno di spazi ampi e attrezzati per effettuare le vaccinazioni”.*“Perché non valutare se è il caso di allestire un servizio drive vaccini all’interno della caserma militare di Sora?* Protezione civile e militari entrerebbero in gioco per la distribuzione e la somministrazione rendendo le cose molto più facili per tutti”.“I ritardi da recuperare sono dovuti soprattutto alla mancata consegna da parte delle industrie farmaceutiche, ma servono anche strutture ampie e disponibili per somministrare i vaccini perché quando le dosi cominceranno ad arrivare regolarmente rischiamo seriamente di rimanere indietro. E il vaccino, ormai è chiaro, è la chiave di accesso alla ripresa delle attività e, di conseguenza, dell’economia e della salute fisica e psicologica della popolazione”.E’ quanto propone in una nota stampa il consigliere comunale di Sora Luca di Stefano

comunicato stampa