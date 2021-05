LA CASA DELLE FIABE. Il secondo asilo nido cittadino , una ludoteca e un baby parking dedicati ai nuclei familiari più bisognosi, con reddito minimo e reddito zero .È questo l’ambizioso progetto che ci proponiamo di realizzare nell’area FFSS di via Edoardo La Pietra, acquistando il terreno e riqualificando un’area dismessa da tempo .Sarà uno dei nostri impegni per Sora a sostegno delle famiglie e delle future generazioni.

comunicato stampa