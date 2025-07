Sora – Lotta alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, denunciata una persona: contestate ammende per oltre 7mila euro e sanzioni per 17mila euro

I militari della Stazione Carabinieri di Sora unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Frosinone e a quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Frosinone, hanno espletato un servizio finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico a tutela delle fasce deboli nonché per la verifica dell’osservanza della normativa in materia di legislazione sociale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono state controllate alcune attività commerciali presenti nel territorio di Sora e durante i controlli ispettivi è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante di una società operante nel settore della raccolta del gioco lecito, mediante apparecchi da divertimento e da intrattenimento, e sono state contestate ammende per oltre 7.000 euro e sanzioni amministrative per circa 17.000 euro. Inoltre è stato impartito 1 provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per impiego di lavoratori in nero e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le violazioni accertate hanno riguardato la presenza di un lavoratore in nero, la mancanza del documento di valutazione dei rischi, la inosservanza delle norme sulla sorveglianza sanitaria ai propri dipendenti, e l’aver installato un impianto audiovisivo con la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori in assenza di autorizzazione preventiva rilasciata dall’Ispettorato del Lavoro.

Importante attività svolta dai Carabinieri della Compagnia di Sora in sinergia con quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Frosinone dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Frosinone, rientra in campagna di controlli disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone al fine di arginare la piaga del gioco d’azzardo ed il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro.