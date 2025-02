Sora, l’ospedale perde pezzi: altro che potenziamento, arrivano nuovi tagli

DI AUGUSTO D’AMBROGIO.

Promesse di potenziamento? Belle parole, ma la realtà è ben diversa. All’ospedale SS. Trinità di Sora si profila un altro ridimensionamento dei servizi, che colpisce ancora una volta i reparti essenziali.

Medicina Transfusionale ridotta ai minimi termini

Non ci sono più dubbi: il servizio di Medicina Transfusionale subirà una drastica riduzione. Il direttore dell’unità operativa complessa, la dottoressa Carla Gargiulo, ha comunicato ufficialmente ai vertici dell’ASL – la manager Sabrina Pulvirenti, il direttore sanitario Luca Casertano e il direttore sanitario ad interim dell’ospedale Mario Fabi – la necessità di riorganizzare il servizio.

Il motivo? La solita, imbarazzante carenza di personale. E così, mentre la Regione parla di migliaia di nuove assunzioni, i cittadini di Sora si ritrovano con un servizio transfusionale attivo solo tre giorni a settimana: lunedì, mercoledì e sabato.

Medicina: rischio chiusura di venti posti letto

Non solo trasfusioni. Anche il reparto di Medicina interna è in bilico. Secondo fonti attendibili, la carenza di personale è tale da mettere a rischio almeno venti posti letto, che potrebbero essere chiusi, almeno temporaneamente. Ma per quanto tempo? E con quali conseguenze per i pazienti?

Avanzano i privati

Mentre la sanità pubblica si ritira, lo spazio lasciato vuoto viene prontamente occupato dal settore privato: cooperative, cliniche e laboratori esterni pronti a offrire servizi a pagamento, laddove il pubblico non arriva più.

La domanda è inevitabile: è davvero questa la sanità che vogliamo? Una sanità che, anziché rafforzarsi, continua a perdere pezzi, lasciando i cittadini sempre più soli di fronte ai loro bisogni di salute?

La situazione è chiara. Ora resta da vedere se, oltre alle promesse, arriveranno anche i fatti.