Sora – Loreto Marcelli: “Non bastano le passerelle, la Sanità deve funzionare davvero”

«Non so chi paparazzo abbia scattato quella foto oggi (ieri ndr) a Sora», ha commentato Marcelli sui social, «ma sì, ero in giro accompagnato per vedere da vicino come la sanità oggi debba stare tra la gente, prossima e vicina ai cittadini».

Parole che sottolineano una visione di sanità non solo istituzionale ma profondamente integrata nel tessuto sociale. Tuttavia, al di là della presenza sul territorio, Marcelli ha evidenziato con fermezza la necessità di un impegno concreto all’interno delle strutture sanitarie, affinché il servizio pubblico possa essere davvero all’altezza delle esigenze dei cittadini. «Va bene la manifestazione – ha aggiunto – ma rivolgo un appello alle istituzioni che oggi rappresentano la sanità: siano presenti anche nelle corsie dei reparti, nei pronto soccorso, tra gli operatori sanitari, per rendersi conto che c’è molto da lavorare affinché il servizio pubblico funzioni meglio». Un invito deciso a superare la logica delle apparizioni pubbliche e delle dichiarazioni d’effetto, per puntare invece su interventi concreti e mirati al miglioramento della qualità dei servizi. «Non bastano le #passerelle», ha concluso Marcelli, lanciando un monito forte e chiaro a chi ha responsabilità dirette nella gestione del sistema sanitario locale. Le parole del consigliere regionale si inseriscono in un momento particolarmente delicato per la sanità ciociara, tra carenze di personale, lunghe attese nei pronto soccorso e criticità strutturali che richiedono interventi urgenti. Il suo messaggio, condiviso e commentato da numerosi cittadini e operatori del settore, ha riportato l’attenzione sul bisogno di una sanità pubblica più efficiente, empatica e realmente vicina alle persone.