Sora, l’On. Luciano Ciocchetti in visita all’Ospedale SS. Trinità e alla Pro Loco

Doppia tappa a Sora, venerdì 7 luglio, per il Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, On. Luciano Ciocchetti, giunto in visita istituzionale su iniziativa del Movimento Civico Sanità e Territorio.

Il primo incontro di venerdì con l’On. Luciano Ciocchetti si è svolto nel pomeriggio all’Ospedale SS. Trinità, alla presenza del Direttore Generale della ASL di Frosinone, Angelo Aliquò e della Presidente del Movimento, Floriana Porretta. Durante la proficua interlocuzione nel polo ospedaliero di Sora, la Presidente Porretta ha evidenziato la necessità di dotare il nosocomio del Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I Livello, per intercettare i bisogni di una comunità che va ben oltre i confini della cittadina frusinate. Istanze che sono state prese in considerazione dal Vice Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Più tardi, a fare gli onori di casa è stata l’Associazione Pro Loco, nella cui storica sede il Deputato è stato ricevuto dal Presidente, Loreto Chiarlitti e dalla sua squadra, fra i numerosi intervenuti.

Nel portare il proprio saluto a tutti i soci della Pro Loco, l’On. Ciocchetti ha riconosciuto quest’ultima come una delle più importanti associazioni turistico-culturali e sociali locali, essendo essa attivamente impegnata nella promozione e nella crescita del territorio dal lontano 1971, anno della sua costituzione.

Un’apprezzata dimostrazione di stima, di cui il gruppo guidato da Chiarlitti ha colto anche il valore istituzionale, ringraziando l’On. Ciocchetti con un duplice omaggio. Il gagliardetto della Pro Loco, consegnato dal Presidente come simbolo di reciproco rispetto e riconoscenza, e alcuni volumi storici in Edizione Pro loco.

L’incontro, immortalato da Federico Mantova, socio della Pro Loco Sora, si è svolto in un clima cordiale e informale, quanto proficuo, grazie anche alla presenza delle Forze dell’Ordine e all’eccezionale buffet di Officina del Gusto.

COMUNICATO STAMPA