Sora – Lo SPI torna a scuola

Dopo due anni di pandemia che hanno determinato gravi e seri problemi a tutta la società e che hanno prodotto anche per la scuola difficoltà e conseguenze negative sulla fruizione piena del diritto allo studio di alunni e famiglie, lo SPI CGIL di Frosinone Latina ha deciso di “tornare a scuola” per riprendere la propria attività ordinaria di promozione di interventi educativi e formativi.

Al fine di ripartire in modo significativo e diverso rispetto al passato, la scelta della segreteria dello SPI CGIL è stata di rivolgere la propria attenzione ai più piccoli, agli alunni della scuola primaria ed in particolare a quelli dell’Istituto Comprensivo 1 Sora, scuola primaria “Arduino Carbone”, proprio per rendere anche più evidente e più proiettato verso il futuro l’impegno dello SPI nella costruzione di relazioni forti con le nuove generazioni, trovando nel dirigente scolastico, Rosella Cav. Puzzuoli e nel personale insegnante della scuola la giusta sensibilità e la disponibilità a cogliere il valore educativo della iniziativa proposta.

Da queste premesse nasce l’iniziativa organizzata per il giorno 19 Maggio 2022 a partire dalle ore 10 presso l’auditorium Baronio di Sora, che consiste nella presentazione agli alunni delle classi Prime, Seconde, Terze e Quarte della scuola primaria “A. Carbone” dell’Istituto Comprensivo I di Sora dello spettacolo dal titolo “C’era una volta Karlson”, liberamente tratto da una pubblicazione di Astrid Lindgren, l’autrice svedese di Pippi Calzelunghe.

L’adattamento scenico e la regia sono di Valeria Freiberg, presidente dell’associazione culturale Ariadne di Roma, che da anni opera nell’ambito delle attività teatrali di carattere educativo rivolte alle scuole. Il linguaggio utilizzato è quello della fiaba e lo spettacolo si snoda in uno spazio fantastico, corredato di immagini e giochi, per creare atmosfere incantate in cui i bambini possono immergersi e trascorrere momenti di serenità e divertimento.

La finalità è stata e resta quella di offrire un piccolo contributo per segnare in modo emblematicamente positivo la chiusura di un anno scolastico difficile e nello stesso tempo per auspicare anche per la scuola un ritorno alla “normalità”.

La segretaria dello SPI CGIL di Frosinone Latina ringrazia il dirigente scolastico, il personale docente ed ATA della scuola e l’Amministrazione Provinciale per l’attenzione e la disponibilità a recepire la proposta presentata ed a renderla concretamente realizzabile.

Comunicato stampa a firma del segretario generale dello SPI CGIL Frosinone Latina Beatrice Moretti