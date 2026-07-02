Sora, lite tra vicini finisce degenera: 57enne denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 57enne per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nella circostanza i poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora sono intervenuti per segnalazione di lite tra vicini di casa.

Giunti sul posto, gli agenti, mentre erano impegnati ad accertare i fatti, ricevevano epiteti oltraggiosi da parte di una donna lì presente.

Per la stessa, alla luce di quanto emerso, è scattata la denuncia.