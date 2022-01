Sora – L’Istituto Baronio apre le porte alle famiglie e agli studenti

Tre giornate di Open Day per mostrare tutte proposte didattiche dell’Istituto sorano Cesare Baronio

Tempo di orientamento ma soprattutto l’occasione di vedere gli ampi spazi della scuola ed anche i laboratori presenti che rendono davvero accattivanti dei quattro indirizzi Economico, Tecnico, Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Servizi Socio-Sanitari che la struttura Baronio ha al suo interno. Proprio la presenza di numerosi laboratori, insieme alla professionalità del corpo docente, sono un fiore all’occhiello della scuola.

Da domani mattina, sabato 15 e per tutti i finesettimana di gennaio ci sarà l’occasione per i futuri studenti, e per le loro famiglie, di visitare l’imponente e spaziosa struttura scolastica che ospita l’istituzione più antica della città di Sora, l’istituto Cesare Baronio, che quest’anno festeggia cento anni di attività consecutiva.

Gli appuntamenti per le visite in presenza, che si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie anticovid, sono: domani (15 gennaio) dalle 8 alle 12, sabato 22 gennaio dalle 9 alle 17.30, domenica 23 gennaio dalle 9 alle 12.

L’appuntamento per l’Open Day di sabato 22 gennaio potrà essere seguito in una live streaming di presentazione dell’Offerta Formativa curata da LiriTV.

La scuola provvederà alla contingentazione delle visite nel rispetto delle norme di prevenzione Covid e soprattutto per garantire la sicurezza e la salute del personale docente e non docente, degli studenti sempre presenti e partecipativi, e dei visitatori.

COMUNICATO STAMPA