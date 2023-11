Sora, l’inutile massacro a Roberto De Donatis

Fino ad un paio di anni fa l’ex sindaco di Sora, Roberto De Donatis, è stato oggetto di quotidiane e severissime critiche. Alcune anche forzate. Critiche sistematiche, quotidiane, h24. Attacchi tanto forsennati, quanto inutili. Purtroppo per lui, De Donatis era già molto debole politicamente, amministrativamente e soprattutto elettoralmente. Indebolirlo ulteriormente ha finito per favorire un giovane rampante, capace, ben consigliato e con una comunicazione concreta, studiata. Chi, però, fa comunicazione avendo solo tanti mezzi ma senza che sia il suo mestiere e si affida a chi gli fa commettere gravi errori corre solo il rischio di gettare denaro dalla finestra. Se ne hai tanto cambia poco. Ma, in questi due anni, sono cambiati gli scenari. Qualcuno ha smesso di guardare nell’antico, prestigioso palazzo sulla sponda destra del fiume Liri. Ora si guarda solo su un moderno, bruttino palazzo sulla sponda sinistra, sempre del fiume Liri e sempre a Sora. Sono solo punti di vista o c’è dell’altro? Intanto ci sia consentito di esprimere tutta la nostra solidarietà, giornalistica e personale, all’ex sindaco Roberto De Donatis. Un po’ te la sei cercata ma il massacro H24 è stato indegno ed ha finito per danneggiare chi lo ha ordinato.

Fonte Penna e Spada

