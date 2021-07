Sora – L’impegno del M5S per la realizzazione del Centro per la cultura, l’arte e lo spettacolo “Vittorio De Sica”

La città che ha dato i natali a Vittorio De Sica, attore e regista tra i massimi esponenti della cinematografia mondiale, deve colmare un vuoto che perdura ormai da troppi anni legato alla mancanza di idonei spazi per lo svolgimento di manifestazioni teatrali e cinematografiche, concerti, conferenze, convegni e eventi di vario genere.

La nostra città, in cui sono tante le persone che hanno conosciuto l’epopea del cinema-teatro Capitol di piazza Mayer Ross, non può rassegnarsi all’assenza di una struttura che rimane assolutamente necessaria per soddisfare i bisogni culturali, di aggregazione e socialità dei Sorani e dei cittadini dei Comuni della Media Valle del Liri.

Di fronte ad una scena culturale locale particolarmente viva, è necessario offrire una risposta ai tanti che a Sora producono e organizzano arte, spettacolo e cultura senza disporre di spazi adeguati.

Per tali ragioni occorre profondere ogni sforzo per la realizzazione di un Centro per la cultura, l’arte e lo spettacolo che, previa consultazione dei cittadini, potrebbe essere intitolato alla memoria di Vittorio De Sica.

Un modo per rilanciare anche sotto il profilo culturale l’intero territorio di Sora e dei comuni circostanti e rinsaldare il legame tra la nostra città e la memoria dell’illustre attore-regista.

Il M5S Sora insieme a tutti coloro che hanno a cuore i temi della cultura, dell’arte e dello spettacolo, si adopererà per perseguire l’obiettivo della realizzazione di una struttura dotata di cinema-teatro, spazi per corsi, scuola di musica, attività di associazioni e organizzazioni impegnate in produzioni teatrali, musicali e cinematografiche nonché di superfici destinate ad esposizioni artistiche e ad attività accessorie, prestando una particolare attenzione al modello di sostenibilità economica del Centro.

Comunicato stampa Sergio Maciocia – M5S Sora