Sora – Liceo “V. Gioberti”, l’auditorium porterà il nome di Serena Mollicone

L’Auditorium del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “V. Gioberti” porterà il nome di Serena Mollicone. Lo hanno deciso in piena unità d’intenti il Comune di Sora ed il Liceo “Gioberti”, recependo la proposta avanzata dall’Associazione culturale no profit “Iniziativa Donne”.

La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 1° giugno 2021, alle ore 11.00, alla presenza del Sindaco Roberto De Donatis, della Dirigente Scolastica Prof.ssa Clelia Giona, dell’Associazione Iniziativa Donne e della famiglia Mollicone.

La data dell’evento coincide con il ventennale della morte dell’indimenticabile studentessa di Arce, barbaramente uccisa il 1° giugno 2001.

“Il Liceo “Gioberti” era la scuola frequentata da Serena, da tutti ricordata come una giovane donna piena di vita e di amore verso il prossimo. Con grande emozione domani uno spazio importante della sua scuola porterà per sempre il suo nome. È stata una scelta condivisa da subito con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Giona. Ringrazio l’Associazione “Iniziativa Donne”, socia dell’Associazione Nazionale Toponomastica Femminile, che, già il 1° giugno 2020, presentò la richiesta di intitolazione, facendosi interprete dei sentimenti di profondo affetto che la città di Sora nutre per Serena” dichiara il Sindaco Roberto De Donatis.

La cerimonia di intitolazione si terrà in forma privata.

COMUNICATO STAMPA