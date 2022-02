Sora – Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Scrittura creativa completato l’iter

Si è completato l’iter della IX edizione del Concorso provinciale di Scrittura creativa, riservato agli alunni della Scuola secondaria di primo grado e indetto dal Dipartimento di area letteraria del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora, con il supporto del Gruppo Giovanile del Comitato di Arpino APS della Società Dante Alighieri. La premiazione martedì 15 febbraio alle ore 17 su italy web radio condotta da alunni delle classi IIF e IV D .

Primo classificato il gruppo di 8 studenti ( Alviani Aurora, Di Ruscio Lucia, Di Vaio Ludovica, Eramo Lucrezia, Eramo Letizia, Sbordone Agnese, Gabriele Eden, Spica Giulia) della classe II D dell’I.C. Sora 3;

Seconda classificata Cipollone Giulia Benedetta della classe III A dell’I.C. Sora 1;

Terzi classificati ex aequo Fiorini Chiara della classe III E e Novelli Luca della classe III C dell’I.C. Sora 3;

Una Menzione speciale è sta assegnata a Ferri Tommaso della classe III C dell’I.C. Sora 2.

“La concomitanza con la recente elezione del Presidente della Repubblica si lega con il tema proposto per la IX edizione, La mia Costituzione, per riscoprire e raccontare, riflettere ed interrogarsi sui valori della carta Costituzionale a 74 anni di distanza dal gennaio 1948. Per i ragazzi in età compresa fra gli 11 e i 13 anni è stato una sollecitazione a comprendere, analizzare e sottolineare il riconoscimento di uguali diritti e pari dignità. Le risposte sono state adeguate alle aspettative e per tutti noi la collaborazione, iniziata dieci anni orsono con il Liceo Scientifico di Sora, particolarmente con il suo Dipartimento di Lettere, continua e riesce a dare maggiori soddisfazioni anno dopo anno. Il volumetto con tutti i testi selezionati, che con la Presidente del Gruppo giovanile abbiamo deciso tradizionalmente di pubblicare ed offrire a tutti gli studenti, docenti e scuole, vuole essere un piccolo gesto di maggiore affetto verso un Liceo che guarda ai giovani con occhio lungimirante e sempre attento alle esigenze dei singoli”. (prof. Enrico Quadrini, presidente Comitato di Arpino APS della Società Dante Alighieri).

“Bravi tutti i ragazzi! Sono stati bravissimi! Capaci di giungere a riflessioni profonde e di suscitare vivo stupore. E se la Costituzione, come dice Calamandrei, è solo in parte una realtà, ma è anche un programma, un ideale, una speranza…”, come non consegnarla alla loro attenzione? Sono stati capaci di ascoltare il loro cuore, puro e limpido, di innalzarsi con la poesia e immaginare, scoprire come rendere il mondo migliore; bravi nel trasformare la Costituzione in un’insegnante, dai modi gentili ed accoglienti; abili e delicati nell’affrontare il tema dell’immigrazione e dei diritti dei minori; hanno dimostrato di comprendere il valore di una madre costituente; creativi nel decidere di salvarsi, in tempi difficili, con la narrazione che si áncora ai valori del passato come basi per un solido futuro“. (prof.ssa Cristina Catallo, Coordinatrice dell’Area letteraria del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora).

“Prossimamente premieremo i vincitori dell’edizione 2022 del Concorso di Scrittura creativa; lo abbiamo promosso e dedicato alla nostra Carta Costituzionale, il patrimonio più caro che abbiamo e questa sua importanza si riscontra in due termini molto speciali: rispetto ed essere. Il rispetto per i nostri antenati risorgimentali e tutti coloro che per essa hanno combattuto e per la quale molti hanno dato la vita, il rispetto per i padri costituenti che hanno impiegato tutte le loro energie per scriverla e il rispetto per i cittadini come noi che seguono la legge e applicano giusti comportamenti, ma il motivo più importante risiede nel nostro essere italiani ed essere felici di appartenere a questo splendido popolo colto, intelligente e speciale; infatti dobbiamo essere fieri di un monumento mastodontico e mirabolante come la nostra costituzione. Grazie al Gruppo giovanile della Dante di Arpino ed al nostro Dipartimento dell’Area letteraria che ogni hanno seguono si prodigano per premiare la capacità di riflettere e tutta la creatività che i giovani hanno in un’attività che diventa buona pratica, esperienza didattica, opportunità che permette ai docenti di scoprire talenti e valorizzarli.” (dott.ssa Orietta Palombo, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Sora).

