Sora – Liceo Musicale e Coreutico: l’arte della danza con una preparazione liceale

Il 14 gennaio Ricky Bonavita presenta questa realtà didattica unica a livello provinciale

L’artista, coreografo e docente dell’Accademia Nazionale di Danza sarà in collegamento all’open day del Liceo Coreutico venerdì 14 gennaio per la presentazione dell’offerta formativa di questo particolarissimo percorso di studi.

Il primo Liceo Coreutico della provincia di Frosinone è stato istituito a Sora ed è una offerta didattica unica nel panorama provinciale. Si tratta di un Liceo quinquennale che offre allo studente una solida preparazione di stampo liceale con lo studio di materie umanistiche e scientifiche di pari passo con le discipline specifiche dell’arte della danza, come il linguaggio coreutico, la sua composizione, interpretazione ed esecuzione.

Venerdì 14 gennaio dalle 16:00 alle 17e30 Open day on line: a presentare l’offerta formativa per l’ a.s. 2022-2023 del liceo Coreutico sarà il Maestro Ricky Bonavita docente dell’Accademia Nazionale di Danza oltre che direttore artistico di vari eventi, ballerino e coreografo

L’ammissione al liceo prevede il superamento della prova selettiva.

È possibile iscriversi all’audizione ed ottenere il link della riunione attraverso i seguenti canali:

– orientamento@iissimoncellisora.edu.it

– 349 8936645 referente orientamento

– www.iissimoncellisora.edu.it

Ricky Bonavita

Artista, coreografo e danzatore di un’intensa esperienza professionale, ha danzato dagli anni ’80 in più di 800 spettacoli, nelle proprie creazioni o con coreografi e compagnie italiane in tournée nazionali ed internazionali. È autore di più di 30 creazioni per la propria compagnia, e nei suoi lavori è spesso in scena accanto ai suoi danzatori.

Come coreografo ospite ha collaborato con: Fundación Opera Panamá, “Danza dei piccoli schiavi mori”, Anayansi Theater/Panama City/Panama 2013; “Sunset walk”, International World Stars of Ballet Art/Central Concert Hall/Astana/Kazakhstan; “Pulcinella”/”Crossing”/”Moti parabolici”, La Compagnia/AND 2010/2011; “Rush hour”, Akarwerkstatt/Bern/Svizzera 1998, etc. Ha curato inoltre le coreografie per varie produzioni teatrali, fra cui: “Memorie di Adriano”/Maurizio Scaparro/Giorgio Albertazzi/Teatro Parioli/Roma 2013, Il Funambolo/Daniele Salvo/BIS Tremila di Marioletta Bideri; per la televisione RAI1/Eurovisione/in diretta “L’alba separa dalla luce l’ombra” Concerto Andrea Boccelli/Colosseo/Roma 2009.

Il percorso formativo di R.B. comprende studi di tecnica accademica, ai quali ha preferito fin dall’inizio l’espressività e la ricchezza stilistica e formale della danza contemporanea. Ha studiato con numerosi maestri depositari delle principali tecniche storiche della danza contemporanea americana (Graham, Limòn, Cunningham, Nickolais), e durante un lungo soggiorno a Parigi si è immerso nello sfaccettato universo della nuova danza contemporanea europea, studiando con Carolyn Carlson, Peter Goss, Jean Gaudin e Jean Cebron.

Ha vinto molti premi coreografici fra cui il 1° premio per la coreografia contemporanea The Young Ballet of the World competition 2010, a Sochi/Russia, presieduta dal M° Yuri Grigorovich, il 3° premio per la coreografia Serge Lifar International Ballet Competition 2004, a Kiev in Ucraina, e il Premio Fausto Maria Franchi per il miglior brano coreografico contemporaneo al Concorso Internazionale di Danza – Premio Roma 2010, 1° premio “Singolari di danza 1988”, Teatro Spaziozero di Roma, premio alla produzione.

Da oltre dieci anni R.B. è docente di tecnica di danza moderna e contemporanea presso l’Accademia Nazionale di Danza a Roma, per i corsi superiori e i corsi di laurea.

Insieme a Theodor Rawyler ha curato e/o organizzato eventi propri o per terzi, sostenuti da diversi enti pubblici e privati:

Direzioni artistiche di festival: Ass. Cult. Opere/Festival Opere/Castello Odescalchi di Bracciano sostenuto dal MIBACT 2007-2011 – Rosa Shocking/Ass. Cult. 369gradi/TenDance, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBACT/Latina e diverse città nella Provincia di Latina dal 2012.

Direzione artistica e curatele di eventi: Accademia di Romania, Roma/Ass. Cult. Excursus Onlus – Excursus in Spazi aperti, performance, laboratori, mostra sostenuto dal Comune di Roma 2006,2007; Martelive – direzione artistica programmazione danza 2007; CRM Centro di Ricerche Musicali/Excursus – Spazio del Movimento e della Musica, in collaborazione con Accademia di Santa Cecilia/Accademia Nazionale di Danza per Artescienza-Segno Infinito/Estate Romana 2014-2016.

Ha curato/collaborato per progetti/eventi dell’AND Accademia Nazionale di Danza: “Abruzzo Danza”, organizzazione spettacoli/didattica, progetto finanziato dalla comunità europea 2011; “Il senso dei luoghi” organizzazione/spettacoli, ATCL/Regione Lazio 2006; “Convegno dedicato all’atto motorio”, spettacoli/organizzazione, AND/Dipartimento di Psicologia Università/la Sapienza di Roma 2009, “Danza in fiera” spettacoli/didattica, Firenze 2009/2010; “Roma in danza” spettacoli/didattica, Roma 2011,2012,2013; “Una danza per la scienza”, organizzazione/spettacoli nell’ambito del Convegno su Galileo Galilei, Tunisi/Tunisia 2009, dal 2018 è referente dell’AND per i progetti sul territorio.