Sora, “Liberi dalla droga, mai schiavi” GN in piazza per dire NO alla droga

“Liberi dalla droga, mai schiavi”. Gioventù Nazionale domenica mattina in piazza per dire NO alla droga.

Il 26 Giugno ricorre la giornata mondiale contro la droga, per questo in tutta Italia Gioventù Nazionale, insieme a Fratelli d’Italia, dopo il test antidroga svolto dai suoi Parlamentari fuori Montecitorio, ha lanciato una campagna contro l’uso di sostanze stupefacenti.

“La droga è una piaga della nostra società, e purtroppo in questo periodo di chiusure si è registrato un aumento del suo uso, specie tra i più giovani. Al contrario di una certa propaganda che vorrebbe normalizzare il fenomeno, crediamo che nel nostro paese non ci sia posto per la cultura della morte, e sull’esempio di Falcone e Borsellino, che per estirpare questo cancro non si possano fare sconti, ma che sia necessario un risveglio di coscienze che rimetta al centro i nostri valori fondanti. Domenica mattina noi di Gioventù Nazionale e Fratelli d’Italia porteremo in piazza le nostre proposte per un manifesto nazionale per la lotta alla droga.”

È quanto dichiara Filippo Mosticone, presidente di Gioventù Nazionale – Sora

COMUNICATO STAMPA