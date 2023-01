Sora, l’ex sindaco De Donatis chiede un confronto pubblico a Luca Di Stefano

Racconti fantasiosi da parte del sindaco di Sora Luca Di Stefano mi obbligano ad intervenire nuovamente. Mi è stato riferito di affermazioni non aderenti al vero in relazione al passato, riguardante anche gli anni della mia amministrazione. A distanza di 15 mesi di storie fantasiose confezionate in continui spot elettorali, chiedo un incontro pubblico con il Sindaco, il consigliere Loreto Marcelli e la compagine amministrativa che oggi affianca il Di Stefano Junior. La verità nasce dal sano confronto e la verità rappresenta un bene utile alla crescita della città di Sora, fine al quale ognuno di noi dovrebbe tendere in ogni occasione.

Comunicato stampa a firma di Roberto De Donatis

