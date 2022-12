Sora – Lettera di un sorano emigrato in Canada: “Finalmente una Sora diversa”

Sora non si dimentica, Ed anche se per motivi personali, si è costretti ad emigrare verso altri paesi, la si porta sempre nel cuore. Queste sono in sintesi le parole che il signor Mario, emigrato in Canada negli anni 80, ha voluto affidare alla nostra redazione. ” Dopo tre anni dall’ ultima volta, sono riuscito a tornare nella mia città. Quella Sora tanto amata, da cui mi sono allontanato tanti anni fa per motivi di lavoro. Ho trovato una città diversa, pulita, più vivibile, e anche parlando con amici e parenti, sento dire che molto si sta facendo per far tornare a splendere questa meravigliosa cittadina. Sicuramente, Sora, ha un impronta diversa rispetto agli anni passati, e rispetto alla mia ultima visita, avvenuta nel 2019, noto molte differenze. Mi fa piacere che la nostra città stia tornando ai fasti di un tempo, e sarà per me un piacere trascorrere le vacanze natalizie nei posti che hanno segnato la mia infanzia. E quando tornerò a Toronto, dirò ai tanti sorani emigrati come me, che la nostra bella Sora sta tornando ad essere la città meravigliosa che avevamo lasciato tanti anni fa.

foto archivio