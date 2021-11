Sora, lettera aperta di una delle famiglie vittime di furto

Riveviamo e pubblichiamo interamente una lettera aperta da una delle famiglie che hanno subito il furto domenica 21.11.21

Come ormai noto, domenica 21.11.2021, alle ore 18 circa un gruppo di malviventi sono entrati in due abitazioni in Via Pontrinio portando via soldi e gioielli! I ladri, a volto completamente scoperto ( in base a quanto emerso dai video delle telecamere di sicurezza presenti in uno degli appartamenti) sono riusciti ad entrare utilizzando, verosimilmente i passaggi fronte-strada, in pieno giorno e in modo del tutto indisturbato senza che nessuno potesse vederli! La circostanza da segnalare, nella presente, è che i ladri riuscivano a mettere a segno il colpo ai danni di due giovani famiglie, anche perché la zona interessata è da diversi giorni al buio!!! Sono giorni che si sente parlare di necessità di intensificare il dispiegamento delle forze dell’ordine sul territorio; sono giorni che si sente parlare di interventi tempestivi al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini sorani!!! Ci si chiede, pero, non sarebbe stato più utile, almeno come deterrente nel caso di specie, garantire la pubblica illuminazione??? Probabilmente se i lampioni sulla pubblica via fossero stati accesi si sarebbero potuti evitare i furti o quantomeno limitare i danni!! Quanti giorni bisogna ancora far passare e quanti furti devono essere messi a segno nella zona di via pontrinio-via marsicana prima che si provveda a ripristinare la pubblica illuminazione??? Tanto era dovuto,

Una delle famiglie vittime del furto – FOTO WEB