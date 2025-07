Sora, lettera aperta di Bruni al centrodestra sorano

Lettera aperta :

Cari Consiglieri Comunali del centrodestra sorano, cari Dirigenti e sostenitori del centrodestra locale,

Vi scrivo in qualità di dirigente provinciale di Fratelli d’Italia mosso da una profonda preoccupazione per le dinamiche osservate negli ultimi due Consigli Comunali della nostra città. Ho seguito con attenzione il dibattito e le vicende, pur riconoscendo le difficoltà dei consiglieri comunali (ad eccezione di qualcuno!) del centrodestra, trovo che la posizione e l’atteggiamento complessivo siano stati, in alcune circostanze, particolarmente gravi e, oserei dire, poco incisivi.

Non possiamo permetterci di apparire nuovamente frammentati o deboli.

A due anni dalle prossime elezioni amministrative, è imperativo che il nostro schieramento ritrovi la sua identità, riaffermi i suoi valori fondanti e dimostri la sua reale forza politica.

La cittadinanza merita un’alternativa chiara e credibile all’attuale amministrazione civica (!) e questo può avvenire solo se siamo uniti e propositivi.

Per queste ragioni, ritengo doveroso lanciare un appello ! Invito caldamente tutti i vertici, i rappresentanti eletti, i militanti e i simpatizzanti del centrodestra locale a un incontro programmatico e di riflessione che si tenga subito dopo la pausa estiva. Sarà l’occasione per un confronto onesto e costruttivo, per analizzare le criticità emerse e, soprattutto, per gettare le basi di una strategia comune e vincente.

Ritrovare la nostra coesione interna e definire una linea politica chiara e incisiva è il primo e indispensabile passo per comporre le giuste condizioni che ci permettano di contrastare efficacemente l’amministrazione in carica e di proporre ai cittadini un progetto di governo solido e lungimirante.

Sono convinto che la forza del centrodestra risieda nella sua capacità di non ripetere gli errori del passato per poter guardare al prossimo futuro con una diversa determinazione.

Con i migliori saluti,

Massimiliano Bruni

Dirigente Provinciale di Fratelli d’Italia.