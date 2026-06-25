Sora, l’estate da incubo in ospedale tra caldo e zanzare

L’emergenza caldo torna a pesare sull’ospedale SS. Trinità di Sora, dove pazienti e familiari segnalano condizioni di forte disagio a causa delle temperature elevate e della presenza di numerose zanzare nei reparti.

Una situazione che, secondo le testimonianze raccolte, si ripresenterebbe puntualmente ogni estate senza che vengano adottate soluzioni definitive. A farne maggiormente le spese sono i ricoverati più fragili: anziani, cardiopatici e persone con problemi respiratori, costretti ad affrontare giornate e notti particolarmente difficili in un periodo caratterizzato da un’intensa ondata di calore.

Le lamentele riguardano il microclima all’interno della struttura e il disagio provocato dagli insetti, elementi che incidono negativamente sul benessere di chi è già costretto a convivere con problemi di salute. Per molti familiari è inaccettabile che una struttura sanitaria debba fare i conti, anno dopo anno, con criticità che sembrano ormai croniche.

La richiesta rivolta alla direzione sanitaria e agli enti competenti è quella di intervenire con urgenza, predisponendo misure efficaci per garantire ambienti più salubri e confortevoli durante il periodo estivo. In un ospedale, soprattutto quando si assistono pazienti particolarmente vulnerabili, il comfort ambientale non rappresenta un dettaglio, ma un elemento essenziale della qualità delle cure.

L’auspicio è che le segnalazioni non restino inascoltate e che, finalmente, si possa porre fine a un problema che da troppo tempo accompagna ogni stagione estiva.