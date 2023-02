Sora – “LAZIOAggrega”, il Comune cerca partner per partecipare all’avviso regionale

Il Comune di Sora ha pubblicato un avviso per individuare un’associazione giovanile (in forma singola o associata) o un gruppo informale di giovani, quale partner per la costituzione di un Centro di Aggregazione Giovanile. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e il Consigliere Comunale delegato alle Politiche Giovanili Francesco Monorchio. L’obiettivo è realizzare la co-progettazione di interventi sul territorio rivolti al target giovanile (14-35 anni) finalizzati alla crescita culturale, partecipativa e del benessere delle nuove generazioni per la creazione di Centri di aggregazione giovanili (C.A.G.), previsti dall’Avviso “LAZIOAggrega” della Regione Lazio. L’adesione all’Avviso regionale da parte del Comune di Sora e del partner selezionato, da completare entro il 31 marzo 2023, dovrà essere preceduta da un percorso di coprogettazione dell’intervento e di definizione della modalità di gestione del C.A.G. da parte del soggetto giovanile individuato. Il C.A.G. non viene concepito come un servizio specializzato in una problematica e rivolto ad un’utenza predefinita, ma come luogo di incontro dove, con l’aiuto di operatori formati, si conosce se stessi e gli altri all’interno di un ambito protetto e con modalità creative. I soggetti coinvolti, dai 14 ai 35 anni, possono incontrarsi al fine di sviluppare insieme nuove competenze e conoscenze. Queste si possono sviluppare interagendo con gli altri attraverso attività formative, culturali e ricreative. Possono fare domanda le associazioni giovanili o i gruppi informali di giovani costituiti da un’aggregazione spontanea composta da almeno cinque giovani. La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo PEC a: comunesora@pec.it o presso l’Ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 13 del giorno 10/03/2023. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse. È esclusa ogni altra forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda di partecipazione.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Manifestazione di interesse per l’individuazione di un’Associazione giovanile in forma singola o associata, o un Gruppo informale di giovani, per la co-progettazione di interventi sul territorio del Comune di Sora, rivolti al target giovanile (14-35 anni) finalizzati alla crescita culturale, partecipativa e del benessere delle nuove generazioni per la creazione di Centri di aggregazione giovanili (C.A.G.), finalizzato alla partecipazione all’Avviso pubblico “LAZIOAggrega” (Determinazione n. G18052 del 19/12/2022 della Regione Lazio) Premesso: che la Regione Lazio con Determinazione n. G18052 del 19/12/2022 ha approvato e pubblicato https://www.regione.lazio.it/cittadini/politiche-giovanili/lazioaggrega l’Avviso pubblico “LAZIOAggrega” e lo schema di Dichiarazione per le Associazioni giovanili o i Gruppi informali di giovani, finalizzato alla costituzione dei Centri di Aggregazione Giovanile nella Regione Lazio. che l’aggregazione viene ormai riconosciuta come un bisogno fondamentale dei giovani e dei ragazzi e come ambito privilegiato dove poter sperimentare il gioco della vita. La richiesta che i giovani esprimono è in continuo cambiamento e comprende tutti gli aspetti della vita: lavoro, tempo libero, scuola, cultura, arte, divertimento, problemi legati alla crescita, famiglia. che il Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) non viene concepito come un servizio specializzato in una problematica e rivolto ad un’utenza predefinita, ma come luogo di incontro dove, con l’aiuto di operatori formati, si conosce se stessi e gli altri all’interno di un ambito protetto e con modalità creative, i soggetti coinvolti, dai 14 ai 35 anni, possono incontrarsi al fine di sviluppare insieme nuove competenze e conoscenze. Queste si possono sviluppare interagendo con gli altri attraverso attività formative, culturali e ricreative. che l’adesione all’Avviso pubblico da parte del Comune di Sora e del partner selezionato, da completare entro il 31 marzo 2023, dovrà essere preceduta da un percorso di co-progettazione dell’intervento e di definizione della modalità di gestione del Centro di aggregazione da parte del soggetto giovanile individuato. SI RENDE NOTO che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto, come di seguito specificato: Art. 1 – Finalità 1. La presente manifestazione di interesse è finalizzata ad avviare una procedura di individuazione di Associazioni giovanili in forma singola o associata o Gruppi informali di giovani con cui attivare una collaborazione mediante co-progettazione diretta alla promozione di Centri di aggregazione giovanili attraverso interventi rivolti al target giovanile (14-35 anni) da realizzarsi nel territorio del Comune di Sora. 2. Le Associazioni giovanili in forma singola o associata o Gruppi informali di giovani potranno partecipare alla presente procedura comparativa presentando una sintetica idea progettuale; 3. Le idee progettuali dovranno avere ad oggetto gli interventi più approfonditamente specificati all’art. 2 del presente Avviso; 4. L’idea progettuale individuata/selezionata sarà poi oggetto del percorso di co-progettazione con il Comune di Sora, come specificato nel successivo art. 5; 5. L’Associazione giovanile o il Gruppo informale selezionato potrà essere chiamato a gestire un Centro di Aggregazione Giovanile per la realizzazione delle attività richiamate nel successivo art. 2, in caso di buon esito dell’Avviso pubblico regionale. Art. 2 – Oggetto dell’Avviso Oggetto della presente manifestazione di interesse è l’individuazione di un’Associazione giovanile in forma singola o associata, o di un Gruppo informale di giovani, per la co-progettazione della definizione della modalità di gestione di un Centro di aggregazione giovanile nonché di interventi che dovranno avere come destinatari finali giovani in età compresa tra i 14 e i 35 anni e che, come riportato nell’Avviso pubblico “LAZIOAggrega” richiamato in premessa, debbono contemplare: 1. le modalità e i tempi di utilizzo dello spazio individuato dal Comune di Sora, che consenta l’incontro, la condivisione, la co-progettazione e la realizzazione di attività libere, il coworking e il costudying; 2. Un programma di animazione del centro di aggregazione per la durata del progetto che dovrà prevedere una o più delle seguenti linee di azione gestite: a) attività e servizi culturali, creativi e editoriali per valorizzare talenti e competenze presenti sul territorio, anche in chiave imprenditoriale e occupazionale; b) attività ricreative e sportive per facilitare l’aggregazione giovanile e supportare i giovani ad acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, ad esprimere e comunicare la propria unicità e creatività e/o ad elaborare le proprie emozioni e relazioni (es. laboratori di musicoterapia, arte-terapia ecc…). Le attività di gruppo e/o individuali e possono prevedere attività artistico – culturali o ludico – sportive del territorio; c) attività a carattere innovativo/sperimentale, che facilitino, ad esempio, l’acquisizione di nuove conoscenze in ambito scientifico, tecnologico, ambientale e dello sviluppo sostenibile o che offrano nuovi spunti metodologici in tema di politiche giovanili, o che offrano nuovi spunti metodologici in tema di politiche giovanili. d) percorsi di cittadinanza attiva tesi a facilitare processi d’integrazione e di confronto, attivare situazioni di impegno concreto rivolte al territorio, al quartiere, alla città (es. eventi di animazione rivolti alla comunità locale, interventi di cura del territorio, di utilità sociale, di rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, mutuo aiuto…); e) percorsi partecipativi di inclusione, coesione e innovazione sociale, ad esempio per promuovere il benessere, le pari opportunità, e il protagonismo giovanile, prevenire fenomeni di esclusione, le diseguaglianze, l’abbandono scolastico o forme di disagio o di dipendenza derivanti anche dalla pandemia da Covid19; f) informazione, orientamento, tutoraggio e consulenza, come ad esempio attività di sportello e assistenza ai giovani riguardo le opportunità a loro dedicate da istituzioni, soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, percorsi per la creazione di competenze utili per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, supporti formativi, creativi, e/o di accompagnamento; g) attività e iniziative per raggiungere l’autosostenibilità del Centro e migliorare la capacità di produrre valore economico e sociale, azioni di sviluppo di piccole attività economiche e commerciali complementari, iniziative sperimentali di economia collaborativa. L’individuazione definitiva e l’analisi puntuale delle caratteristiche tecniche e dello stato manutentivo degli spazi saranno approfonditi durante il percorso di co-progettazione. Nel cronoprogramma di massima, va tenuto conto che le azioni devono concludersi entro i 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Impegno e che il programma di animazione del centro dovrà avere una durata minima di 12 mesi. Art. 3 – Soggetti ammessi Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso pubblico regionale “LazioAggrega”: a) le Associazioni Giovanili purché in possesso dei seguenti requisiti: • essere costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate; • avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto ed essere improntate a criteri di democraticità; • non avere scopo di lucro; • avere sede legale nel territorio della Regione Lazio; • avere il Consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti) • in caso di presentazione in forma “associata” (“rete di associazioni”), valevole per la eventuale valutazione del terzo criterio di cui alla tabella al punto 5.2) occorrà attestare l’impegno a costituire una rete tra Associazioni. b) Gruppo informale costituito da un’aggregazione spontanea composta da almeno cinque giovani che: • abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti); • siano residenti e/o domiciliati nel Lazio; Il Gruppo informale di giovane selezionato che risulterà ammesso a contributo ai fini della successiva gestione del Centro di aggregazione giovanile, dovrà costituirsi in Associazione giovanile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio delle graduatorie di concessione del contributo. Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione La domanda di partecipazione dovrà pervenire a mezzo PEC a: comunesora@pec.it o presso l’Ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 13 del giorno 10/03/2023. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse. È esclusa ogni altra forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire i seguenti documenti: 1. allegato A “Domanda di partecipazione” sottoscritta dal Legale rappresentante per l’Associazione Giovanile; 2. allegato A.1 “Domanda di partecipazione” sottoscritta da tutti i componenti il Gruppo informale di giovani; 3. allegato B “Idea progettuale” sottoscritta dal Legale rappresentante per le Associazioni Giovanili o da tutti i componenti il Gruppo informale; 4. curriculum vitae del referente e degli altri componenti dell’Associazione/Gruppo informale; 5. copia non autenticata del documento di identità del Legale rappresentante per le Associazioni Giovanili e di tutti i componenti il Gruppo informale. In caso di non disponibilità di firma digitale, sarà ammessa la firma analogica. L’ idea progettuale dovrà essere sottoscritta e formulata in modo sintetico (massimo 10 pagine, esclusi eventuali allegati), avendo come riferimento il format Allegato B, illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 5. 2 Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura: Comune di Sora “Settore Sociale- Culturale e Demografico – – Avviso pubblico LazioAggrega –”. Il comune di Sora si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di poter chiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/200, ess. mm. ii. Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate. Art. 5 – Procedura Fase dell’ammissibilità 1. Sono ammesse alla presente procedura le candidature che: a) provengano dai soggetti di cui all’art. 3 del presente Avviso; b) siano presentate entro i termini e con le modalità di cui all’art. 4 del presente Avviso; c) siano corredate dalla presentazione di idee progettuali coerenti con quanto previsto dall’art. 2 del presente Avviso; 2. La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ammissibilità della candidatura alla presente procedura comparativa; 3. Trovano applicazione le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 in materia di soccorso istruttorio. Fase della valutazione delle proposte progettuali: Scaduti i termini di presentazione delle offerte, verrà nominata una commissione giudicatrice di supporto al RUP. Una volta nominata e insediata, la commissione giudicatrice: – esaminerà l’integrità dei plichi e la data del loro ricevimento; – esaminerà la documentazione amministrativa; – valuterà le idee progettuali; – stilerà la graduatoria finale. È compito della commissione giudicatrice: – disporre ammissioni ed esclusioni; – richiedere chiarimenti. La valutazione verrà effettuata secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella sotto riportata. 1. Il massimo punteggio attribuibile alla proposta/e progettuale/i risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio è pari a 100; 2. Il punteggio minimo conseguibile ai fini dell’ingresso in graduatoria è 60/100; 3. A parità di punteggio finale, verrà scelta la candidatura e l’idea progettuale che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione e, in caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 1. La suddetta Commissione, in una o più sedute riservate, valuterà nel merito le candidature ammissibili e le idee progettuali, attribuendo un punteggio massimo di 100 punti, secondo i criteri di valutazione di cui alla tabella sotto riportata. Le idee progettuali dovranno essere formulate in modo sintetico (massimo 10 pagine, esclusi eventuali allegati), illustrando in maniera organica, coerente e dettagliata i contenuti corrispondenti ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 2. 2. Criteri di valutazione e punteggio CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione verrà utilizzata la metodologia che segue: – ogni commissario attribuisce un coefficiente da 0 ad 1 (coefficiente K) corrispondente ad un giudizio di merito secondo la seguente scala di giudizio: Ottimo 1,00; Distinto da 0,81 a 0,99; Buono da 0,61 a 0,80 Sufficiente da 0,10 a 0,60 Insufficiente da 0,00 a 0,10 – verrà effettuata la media fra i coefficienti K assegnati dai 3 commissari ottenendo così un coefficiente medio. – il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio relativo al sub-criterio di riferimento. 1 Legame dell’Associazione giovanile/Gruppo informale MAX 20 con il territorio dove si svolge l’attività 3 Capacità di fare rete – Per le associazioni: presentazione della proposta in forma associata – per i gruppi informali sarà valutato il numero dei componenti MAX 10 4 Risorse che i soggetti proponenti intendono investire nella coprogettazione e gestione degli interventi. MAX 10 5 Formazione ed esperienza del Referente e degli altri componenti dell’Associazione/Gruppo informale (curricula vitae) MAX 10 6 Proposta progettuale – Effettiva conoscenza del contesto giovanile nel Comune di Sora – (max 20 punti); Livello di coerenza con gli obiettivi dell’Avviso pubblico – (max 10 punti); Chiarezza e completezza dell’idea progettuale – modalità organizzative e gestionali proposte (max 20 punti); MAX 50 TOTALE 100 Art. 6 – Pubblicità 1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Sora. 2. Si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale l’esito della presente procedura comparativa di individuazione dell’Associazione giovanile/Gruppo informale, ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti. 3. L’Avviso non determina alcun vincolo per l’Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa ovvero di procedere anche in presenza di un’unica candidatura. Art. 7 – Trattamento dei dati personali 1. I dati personali dei quali Roma Capitale entrerà in possesso a seguito della presente procedura saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti proponenti. 2. I dati forniti saranno trattati per le finalità del presente Avviso e diffusi sul sito Del Comune di Sora limitatamente a quanto richiesto dalla normativa in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 3. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Sora. Art. 8 – Responsabile del procedimento amministrativo e contatti 1. Il responsabile del procedimento, di cui alla legge n. 241/1990, in oggetto è la Dott. AMEDEO CERQUA, Responsabile di P.O. del Settore. 2. Per informazioni ed eventuali chiarimenti sul presente Avviso, si può scrivere al seguente indirizzo email: settoreservizisociali@comune.sora.fr.it entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione inserendo nell’oggetto della email la dicitura: “richiesta di chiarimenti Avviso pubblico LazioAggrega – Comune di Sora”. 3. Il Comune di Sora si riserva la possibilità di contattare i candidati qualora emergesse l’esigenza di avere da essi chiarimenti o informazioni durante la procedura di valutazione. Questo contatto avverrà esclusivamente via mail. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito del Comune di Sora. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Allegati: 1.allegato A “Domanda di partecipazione” per le Associazioni Giovanili 2.allegato A.1 “Domanda di partecipazione” per i Gruppi informali 3.allegato B “format idea progettuale” 4. Informativa privacy

COMUNICATO STAMPA