Sora – “Lazio 2030, facciamo crescere la nostra Regione”: un incontro per il rilancio del territorio

“Lazio 2030. Facciamo crescere la nostra Regione”: questo il tema della tavola rotonda in programma nella Sala Consiliare del Comune di Sora, venerdì 24 giugno 2022, alle ore 17.30.

L’evento nasce dalla sinergia tra la Regione Lazio, la Camera di Commercio di Latina e Frosinone e l’Amministrazione Comunale per dare il via ad un confronto costante e partecipato tra istituzioni e mondo delle imprese.

Ad aprire i lavori sarà Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio, ideatore degli Stati Generali del Lazio per il 2030 che dovranno condurre ad un’attenta programmazione dei fondi strutturali a disposizione che si andranno a sommare a quelli in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Questo percorso è stato pienamente condiviso dal Sindaco Luca Di Stefano che ritiene importante ed indispensabile un lavoro congiunto per ideare soluzioni intelligenti ed efficaci per un rilancio vero del territorio.

Dopo il Primo Cittadino prenderà la parola il Vice Presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone Luciano Cianfrocca.

L’incontro è rivolto ad imprenditori, enti ed istituzioni, associazioni di categoria, sindacati e professionisti che saranno i protagonisti di un percorso partecipato vasto, ampio e aperto a tutti per trovare soluzioni intelligenti di sviluppo e crescita.

Modererà gli interventi la giornalista Ilaria Paolisso.

