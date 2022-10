Sora – Lavori sul ponte di Carnello. Si muove Di Stefano

Il Sindaco di Sora Luca Di Stefano, ha iniziato a muoversi affinché vengano effettuati i tanto desiderati lavori sul ponte di Carnello. È stato lo stesso primo cittadino ad illustrare le prime mosse, attraverso la propria pagina Facebook, dove è apparso un post che riportiamo per intero:”Il Ponte di Carnello è un’infrastruttura molto importante per la comunità residente di Sora, Arpino e Isola del liri.

Gli abitanti da tempo richiedono che si intervenga con azioni importanti per riqualificare ed ammodernare questa opera viaria. Ora è venuto il momento di intervenire concretamente sull’infrastruttura stessa.E’ stata mia premura studiare le possibilità in vigore per reperire le risorse necessarie ad un’intervento importante della struttura esistente, per renderla più sicura e più funzionale,pertanto ho richiesto di recente all’ #astral di intervenire per assicurare un riadeguamento all’opera che sin dalla sua costruzione non ha visto interventi degni di nota. Ritengo che sia compito degli amministratori locali cercare un’intesa con gli enti sovracomunali per programmare azioni adeguate.

Comunicato stampa