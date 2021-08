Sora, lavori all’Arduino Carbone: Eugenia Tersigni propone due soluzioni

“Occorre trovare subito una soluzione per gli studenti dell’Arduino Carbone”. A dirlo è l’ingegnere Eugenia Tersigni che oggi interviene per evidenziare una problematica che sta interessando decine e decine di famiglie di Sora. Il plesso scolastico Carbone infatti, è interessato da lavori per il rifacimento del tetto. Ad oggi risulta impossibile che la scuola sia pronta per l’inizio dell’anno scolastico. Dunque è corsa contro il tempo per trovare una soluzione per l’avvio delle lezioni. Sono due le proposte messe in campo dall’ingegnere Tersigni per evitare incertezze e difficoltà alle famiglie interessate: “Alcune aule del Palazzo degli Studi fino a qualche tempo fa erano utilizzate dall’Officina dell’Arte – spiega – giusta convenzione sottoscritta. Ritengo che vada valutata, in considerazione della scadenza di quest’ultima e dell’emergenza epidemiologica in atto, la possibilità di utilizzare le aule messe a disposizione per tale progetto con l’Officina dell’Arte. Un altra possibilità potrebbe essere quella di agire per le vie istituzionali chiedendo ufficialmente supporto alla caserma militare a fronte del disagio in vista dell’avvio delle lezioni.

Basterebbe avviare un colloquio, come è normale tra istituzioni presenti su un territorio. Ma occorre che qualcuno dal Comune si attivi presto, anzi che si fosse già attivato. Ad oggi infatti le famiglie degli studenti della Carbone non sanno dove i propri figli riprenderanno a studiare. Questa situazione è inaccettabile. Mi auguro – dice ancora Eugenia Tersigni – che almeno stavolta qualcuno si ricordi dei problemi di Sora e si adoperi per risolverli concretamente e in tempo utile, con logica e capacità. Non posso tralasciare in questa occasione di evidenziare con forza anche i problemi correlati alla chiusura della scuola San Rocco e alla scala abbattuta del Simoncelli. Non è accettabile che una città come Sora sia ferita così profondamente nel suo tessuto scolastico senza avere spiegazioni, tempistiche e prospettive. Non lo meritano i bambini, non lo meritano le famiglie così come non lo meritano i dirigenti scolastici e tutto il personale delle scuole interessate.”

COMUNICATO STAMPA

