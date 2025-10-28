Sora, lastre di cemento sulla rotatoria di Carnello

Questa mattina, alla rotatoria di Carnello, nel comune di Sora, alcune lastre di cemento si sono staccate da un camion mezzo pesante in transito, finendo sulla carreggiata.

L’incidente ha provocato momenti di paura e disagi alla circolazione, oltre a rappresentare un serio pericolo per automobilisti e pedoni. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per rimuovere le lastre, e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione del traffico e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Correlati