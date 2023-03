Sora – L’associazione Iniziativa Donne consegna una nuova parrucca all’ospedale SS. Trinità

Consegnata una nuova parrucca organica all’ospedale di Sora dall’associazione culturale no profit Iniziativa Donne. Il progetto, nato in provincia di Bari, ad Acquaviva delle Fonti, è stato ben sposato da numerosi Comuni e permette, grazie alla raccolta di ciocche di capelli, la realizzazione di parrucche organiche da donare a pazienti oncologiche della Asl di Frosinone. L’ultima parrucca è stata consegnata nelle mani del direttore sanitario dell’ospedale Santissima Trinità Massimo Menichini che ha lodato il progetto che vede istituzioni, professionalità e sensibilità a disposizione della comunità. Le socie dell’Associazione sorana ringraziano sia la Asl di Frosinone, nella persona del direttore generale Angelo Aliquò molto vicino al progetto, che i parrucchieri e quanti hanno e stanno continuando a donare. Riconoscenza rivolta anche alle amministrazioni comunali che hanno aderito all’iniziativa. In ordine di adesione: Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri, Broccostella, Campoli Appennino, Pescosolido, Posta Fibreno, Fontechiari, Casalvieri, Cassino, Supino, Alvito, Pontecorvo, Arce, San Giovanni Incarico, Atina, Coreno Ausonio, Ferentino, Veroli, Ceccano, Cervaro, Paliano, Monte San Giovanni Campano, San Donato Val di Comino. È possibile aderire al progetto e chiedere info telefonando dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 al 334.3776066. Sulla pagina social Iniziativa Donne – Sora è consultabile l’elenco di ben oltre cento professionisti del capello che hanno aderito al progetto.

