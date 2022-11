Sora – l’Associazione Iniziativa Donne, campagna di sensibilizzazione “Vetrine contro Violenza 2022″

Ogni anno, il 25 novembre, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale, indetta dall’Onu, contro la violenza sulle donne e l’Associazione culturale no profit Iniziativa Donne, per l’ottavo anno, presenta una forte campagna di sensibilizzazione sul tema di indiscussa valenza sociale. L’iniziativa “Vetrine contro Violenza 2022″ punta a contrastare e a prevenire gravi situazioni e atteggiamenti di violenza di genere, a sensibilizzare la cittadinanza con particolare attenzione alle giovani generazioni e garantire il principio delle pari opportunità tra donne e uomini. Le attività commerciali presenti sul territorio di Isola del Liri, che aderiranno all’iniziativa gratuita e patrocinata dal Comune, allestiranno a tema le proprie vetrine, seguendo il proprio estro e creatività, diventando gli artefici principali dell’evento. Un’attenta giuria visionerà le vetrine partecipanti nella mattina del 26 novembre e proclamerà la vetrina che per creatività, forza nel messaggio e attinenza con la tematica, risulterà meritevole di targa che verrà consegnata presso l’attività. Le vetrine saranno allestite da mercoledì 23 novembre fino a domenica 27 novembre compreso, giorno nel quale si terrà l’evento conclusivo “Libere di…” a cura del Comitato Provinciale Unicef. Le attività che vorranno partecipare al format dovranno, entro il 23 novembre 2022 comunicare la propria adesione al progetto tramite mail al contatto di posta elettronica dell’associazione: iniziativadonnesora@libero.it,oppure al numero 334.3776066. Coinvolte anche le scuole del territorio nel progetto Vetrine contro Violenza. comunicato stampa

