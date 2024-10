Da circa 20 anni attendeva questo viaggio spirituale, ringrazia per l opportunità concessa amorevolmente dall’ agenzia viaggi Iafrate – Venere Tour per questa immensa emozione, l’ artista per questa occasione ha donato al team Iafrate un dipinto ad olio su tegola antica, inoltre ha realizzato un dipinto su tela per l amore che nutre verso Padre Pio! Allego foto davanti la chiesa di San Giovanni Rotondo con stima ed affetto alla testata giornalistica.

