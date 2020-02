Sora, l’Argos Volley saluta Joao Rafael

Rescissione contrattuale consensuale tra la società Argos Volley e l’atleta Joao Rafael De Barros Ferreira. Questa l’ultima notizia in casa bianconera, con tutto il club a ringraziare lo schiacciatore e capitano brasiliano per l’impegno profuso e il valore aggiunto portato in campo e non solo, nelle ultime due stagioni in SuperLega con la maglia della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

Arrivato alla corte di patron Giannetti nel giugno 2018 realizzando due desideri in colpo solo, quello di tornare in Italia dopo il biennio 2015/2017 a Molfetta e di farlo nel massimo campionato, Joao ha messo la sua esperienza e professionalità a servizio della squadra. Per questo l’augurio di un proseguo vincente e ricco di soddisfazioni è ancora più profondo e sincero da parte di tutta la società. Ad maiora.

COMUNICATO STAMPA