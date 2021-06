Sora, l’ANPI presenta il libro “l’avrai camerata Almirante la via che pretendi da noi Italiani “

In occasione della Festa della Repubblica, l’ ANPI Sezione Intercomunale di Sora, Media Valle del Liri e Valle di Comino, alle ore 18,30 presso la libreria Universitas di Sora sita in via Giurati 1, terrà la presentazione del libro “l’avrai camerata Almirante la via che pretendi da noi Italiani “ di Carlo Ricchini.L’iniziativa sarà moderata da Vanessa Ianni e da Giovanni Morsillo, e vedrà un dialogo tra Pino Distefano Saggista di Napoli, e Massimo Recchioni Scrittore ed Editore della casa Editrice 5 punte . L’invito che rivolge la locale sezione dell’Anpi alla cittadinanza è alla partecipazione.

Comunicato stampa a firma di ANPI Sezione Intercomunale di Sora, Media Valle del Liri e Valle di Comino.

