Sora – L’Amministrazione Di Stefano abbassa le tasse ai sorani

Questa mattina si è tenuta una seduta del Consiglio Comunale di Sora per deliberare sui

seguenti ordini del giorno:

1. Surroga Consigliere Comunale Marco Mollicone (art. 45 del D.Lgs.

267/2000);

2. Regolamento TARI – Modifiche;

3. Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) –

Periodo 2022-2025 – Approvazione;

4. Approvazione tariffe TARI anno 2022;

5. Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U) –

Modifica;

6. Conferma aliquote e detrazioni IMU anno 2022;

7. Modifica Regolamento Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale

di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l’applicazione del

canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in

strutture attrezzate;

8. Conferma aliquote, detrazioni ed esenzioni addizionale comunale IRPEF

anno 2022.

La maggioranza compatta ha votato positivamente su tutti i punti all’ordine del giorno. In

alcuni casi anche i Consiglieri di minoranza, vista la bontà dei punti proposti, si sono

espressi con i Consiglieri di maggioranza, votando all’unanimità e dimostrando

un’attenzione particolare verso le esigenze dei cittadini.

Da sottolineare l’enorme sforzo compiuto dagli amministratori della Città per non

aumentare l’imposizione delle tasse locali. Si è riusciti nella non semplice impresa di

diminuire i tributi locali per i ceti più deboli e per alcune categorie di imprenditori già provati

dalla pandemia e dalla crisi energetica.

In particolare si segnala l’abbassamento delle tariffe TARI per le famiglie più numerose per

il 2022: questo significa un sensibile abbassamento del tributo, per chi abita un immobile

di media quadratura.

Per le nuove aziende e nuove partite IVA che decidono di intraprendere un’attività

imprenditoriale e professionale è stata prevista per il 2022 un’esenzione totale della quota

variabile TARI, inoltre per le utenze non domestiche è stato approvato uno sconto del 20%

della parte variabile Tabella B regolamento.

Per le famiglie meno ambienti che hanno diritto agli sconti come da Decreto aiuti 2022, è

stata votata una riduzione del 25% della parte variabile della tariffa.

