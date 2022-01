I furti nel Sorano continuano, nonostante i tanti servizi di prevenzione e controllo da parte delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi sono avvenuti altri furti sia nella città volsca che nella città delle cascate. Sui social è divenuta virale la foto di un ladro con una torcia in mano,che si aggira per le stanze di un’abitazione di Sora e purtroppo non è l’unica. Nell’ultimo periodo tante le segnalazioni e le telecamere che hanno rilevato ladri in azione.

