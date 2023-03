Sora, ladri sorpresi dopo il furto: domiciliari e obbligo di firma

Nella mattinata di oggi a Cassino si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto dei due ladri sorpresi ieri sera in flagranza dai carabinieri mentre uscivano da un’abitazione che avevano appena svaligiato in via Ferri a Sora.I due a bordo di una Fita Punto bianca erano stati scoperti dal luogotenente Tiziano Sbardella, comandante della stazione di Arpino,libero dal servizio che stava andando a trovare la madre, che vive nella città volsca, ed aveva visto questi due individui che si aggiravano con fare sospetto vicino un’abitazione, allertando il colleghi della Compagnia di Sora informandoli e sorprendendo i due malviventi con il bottino ( contanti e oggetti di valore)mentre uscivano dall’appartamento. Il Giudice questa mattina ha disposto i domiciliari per uno e l’obbligo di firma per l’altro.

Foto archivio