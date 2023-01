Sora, ladri in azione al parcheggio dell’ospedale. L’appello per la restituzione dei documenti

Ladri in azione questa mattina presso il parcheggio dell’ospedale SS. Trinità di Sora. I malviventi hanno forzato con un attrezzo da scasso la portiera di un’auto, rubando all’interno una borsa e uno zainetto contenuti denaro e documenti. La proprietaria dell’auto insieme alla sorella si erano recate presso la camera mortuaria per un defunto,al ritorno l’amara sorpresa. La signora ci ha contattato per poter fare un appello ai malviventi in modo tale da restituire in qualche modo i documenti. Nella documentazione sottratta c’erano documenti importanti che riguardano anche dei bambini, oltre a documenti personali.

Foto archivio

