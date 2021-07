Sora, “La Vita ci sta a Cuore”, ADMI e Comune ancora insieme per il bene comune

Prosegue la fattiva collaborazione tra l’Associazione Dipendenti Ministero dell’Interno (ADMI) ed il Comune di Sora. Sabato 10 luglio 2021,alle ore 10.30, l’istituzionale cornice della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, ospiterà l’incontro sul tema “La Vita ci sta a Cuore”, presieduto dal Presidente ADMI Dott. Francesco Coraggio ed aperto dai saluti del Sindaco Roberto De Donatis.Saranno consegnati dei doni che l’associazione ha destinato all’Ospedale SS. Trinità e, nello specifico, ai Reparti Ostetricia, Pediatria e Pronto Soccorso. A seguire il conferimento dei riconoscimenti a quanti si sono distinti in opere volte al bene comune ed, in particolare, ai volontari che, lo scorso anno, hanno permesso la realizzazione di “una sala cinematografica” ed una “sala studio on-line” nel reparto di Pediatria nell’ambito dell’iniziativa ADMI and partners-Odv.Sarà, inoltre, consegnato al Sindaco De Donatis un dispositivo di soccorso necessario, in caso di emergenza, alla defibrillazione cardiaca.L’incontro ospiterà anche la presentazione delle prossime iniziative dell’ADMI locale in memoria dell’eroe Tullio Coraggio, uno dei soci fondatori.Per ragioni di sicurezza ed organizzazione gli ospiti dovranno comunicare la partecipazione contattando il numero di cellulare 3921859449.L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Sora.

COMUNICATO STAMPA