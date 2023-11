Sora, la terra continua a tremare: registrate due scosse a distanza di un minuto

La terra continua a tremare nella città volsca, questa mattina sono state registrate due scosse una a distanza tra l’altra di un minuto,la prima alle 6.58 di magnitudo 2.8 e la seconda alle 6.59 di magnitudo 2.0 con epicentro Sora mentre una terza molto più lieve registrata alle 8.29 di magnitudo 1.2. Uno sciame sismico che dura da diversi giorni dove sono state registrate oltre trenta scosse e i cittadini sono preoccupati per questo scosse che avvengono a distanza di poco tempo, c’è chi teme il peggio. Non vogliamo creare allarmismi ma questa sciame sismico per i cittadini è anomalo.

Correlati