Sora – “La processione di San Rocco”, dal 12 agosto mostra fotografica e documentale

Sarà inaugurata lunedì 12 agosto, alle ore 18.30, la mostra fotografica e documentale su “La processione di San Rocco” del 1978, curata dal personale della Biblioteca e dell’Archivio Storico del Comune di Sora.

Alla presentazione, che si terrà nel chiostro della biblioteca alle ore 18.30, interverrà Riccardo Lodovici, il fotografo che nel 1978 realizzò gli scatti in mostra.

Lodovici nel corso della sua carriera ha collaborato per i più grandi antropologi italiani, dimostrando come la fotografia rappresenti uno strumento efficace e diretto per l’antropologia, sia nella fase stessa di ricerca che in quella di restituzione al grande pubblico. In occasione della presentazione proietterà anche le fotografie realizzate in occasione della stessa processione di San Rocco nel 1985.

Ritroveremo tra le tante persone ritratte nelle foto i volti dei sorani che hanno contribuito ad alimentare la tradizione di una delle più importanti del calendario di Sora.

La mostra, allestita nella galleria espositiva sarà visitabile tutti i giorni dal lunedì al sabato negli orari di apertura della Biblioteca Comunale, fino al 14 .

L’allestimento, curato interamente da Rocco Giammarco (Addax), innovativo, sostenibile, completamente riciclabile e a basso impatto ambientale, è realizzato con il materiale messo a disposizione dallo Scatolificio Francesco Pisani & Figli S.p.A.

COMUNICATO STAMPA