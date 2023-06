Sora – La Polizia di Stato sequestra pesce avariato

Continuano i controlli della Polizia di Stato nell’ambito del trasporto merci e persone. Nella giornata di ieri, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Sora hanno sottoposto al controllo un autocarro Renault con due persone a bordo. Durante la verifica della documentazione e all’ ispezione del mezzo i poliziotti accertavano che oltre al portellone posteriore rotto, nel vano di trasporto vi erano varie casse contenente pesce, privo di qualsiasi documentazione circa la provenienza ed inoltre il trasporto avveniva con il gruppo frigorifero spento. Con l’ausilio del personale dell’ASL di Sora, i prodotti ittici, pari a circa 60 KG venivano sequestrati e successivamente affidati ad una ditta specializzata per lo smaltimento, poiché dichiarati inidonei alla vendita ed alla consumazione, in quanto privi della prevista etichettatura e trasportati su un mezzo che non rispettava la norma dal punto di vista igienico-sanitario.

