Sora, la Polizia di Stato indaga su un furto di rame presso un rudere in ristrutturazione

La Polizia di Stato indaga su un furto di rame e di un gruppo elettrogeno.

In particolare, il proprietario di un rudere in ristrutturazione insistente nel territorio del comune di Campoli Appennino, nella giornata del 15 luglio si è recato presso il Commissariato di P.S. di Sora per denunciare il furto di nr.2 canaline in rame e di nr. 1 gruppo elettrogeno.

Il materiale era stato da poco acquistato ed installato dal denunciante nel corso dei lavori in atto presso l’immobile di sua proprietà.

Sono in corso accertamenti per risalire all’autore del furto le cui tracce lasciate nel luogo del reato sono ritenute utili per addivenire alla sua identificazione.