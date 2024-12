Sora, la Polizia di Stato esegue una ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo

La Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, nella giornata di ieri ha dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo residente nella cittadina volsca.

L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per fatti avvenuti nello scorso mese di novembre, ad un accertamento finalizzato al rispetto delle prescrizioni legate alla misura da parte del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora, non era stato trovato nel luogo designato alla esecuzione della misura; pertanto, veniva dagli agenti deferito all’Autorità Giudiziaria per evasione, chiedendo altresì l’aggravamento della misura.

L’Autorità Giudiziaria, a seguito della notizia di reato, emetteva nei confronti del medesimo un aggravamento della misura, da quella degli arresti domiciliari a quella detentiva in carcere.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati